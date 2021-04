‘Memorial Wall’, il muro dedicato alle vittime della pandemia

Nel cuore di Londra, su un muro della sponda Sud del Tamigi di fronte al Parlamento, è apparso un murale realizzato dai cittadini. L’opera si chiama Memorial Wall ed è costituito da circa 150.000 cuori, in ricordo delle vittime del Coronavirus. L’idea è nata dal Covid-19 Breaverd Families For Justice, un gruppo di attivisti piuttosto critico nei confronti del governo e di come è stata gestita la pandemia. Ogni singolo cuore è stato disegnato dai membri delle famiglie in lutto, una volta terminato, avrà una lunghezza di oltre 1 km. Un promemoria visivo di quello che, forse, non doveva succedere. In questo scatto, realizzato da Chris J Ratcliffe, fratello e sorella si abbracciano sorridenti davanti al muro commemorativo. La loro spontaneità li rende inconsapevoli del fatto che l’abbraccio, il gesto di affetto più amorevole e spontaneo che esista, sia diventato un atto pericoloso e sovversivo.