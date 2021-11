L’ultimo GP di Valentino Rossi

Dopo ventisei anni di carriera, e 9 titoli mondiali, Valentino Rossi si ritira. Entrato nella storia dello sport già da ragazzo, è tra i piloti più titolati del mondo del motociclismo, l’unico a vincere il titolo in quattro distinte categorie: 125, 250, 500 3 MotoGp. L’abbandono era nell’aria già da diversi anni ed è stato confermato con un annuncio ufficiale lo scorso 5 agosto. Ieri, sul circuito di Valencia e davanti a 70mila tifosi, è andata in scena l’ultima corsa del Dottore. Una gara di qualità che chiude una carriera straordinaria. Dopo aver tagliato il traguardo Valentino Rossi è stato festeggiato da amici e colleghi. In questa fotografia, scattata da Jose Breton, vediamo il campione inchinarsi in segno di affetto verso tutti coloro che lo hanno sempre sostenuto.