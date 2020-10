L’ultimo dibattito

In questi giorni, sul palco della Belmont University di Nashville, Tennessee, i due canditati alla Casa Bianca si sono confrontati per l’ultima volta. Donald Trump e Joe Biden si sono attaccati senza concedersi sconti, accusandosi reciprocamente di corruzione; ma anche in silenzio le parole non dette si sono tramutate in una curiosa mimica facciale. La totale assenza di interruzioni ha fornito a entrambi la possibilità di proporre agli americani due visioni radicalmente diverse sul futuro in cui intendono portare il Paese nei prossimi quattro anni. Secondo un sondaggio effettuato dalla Cnn, per il 53% degli americani il dibattito è stato vinto da Biden.