L’omaggio a Maradona

A un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, Napoli non manca di celebrare il suo idolo. Attraverso mostre, eventi, piccoli e grandi murales, il campione rivive nei vicoli della città che lo ha reso immortale. Per consolidarne il ricordo, una grande statua a grandezza naturale del calciatore ha trovato posto davanti allo stadio cittadino. In questa fotografia, scattata da Alberto Pizzoli, possiamo coglierne i particolari: Maradona è rappresentato nell’atto della corsa, con indosso la maglia numero 10 e lo stemma della Coppa Italia. Alla base dell’opera campeggia una scritta che condensa in poche parole il senso di tutto: “Anche io sono napoletano”.