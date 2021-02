L’inizio del governo Draghi

Il 13 febbraio 2021, dopo il giuramento del nuovo governo al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, si è tenuta a Palazzo Chigi la cerimonia del passaggio di consegne tra il premier uscente, Giuseppe Conte, e il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il tradizionale protocollo della cerimonia è stato adattato per garantire il rispetto delle norme anti Covid-19. Si è trattato di evento passerà alla storia: si tratta del primo governo che entra in carica nel bel mezzo di una pandemia. Questa fotografia è stata scattata all’interno del Salone dei Corazzieri. I ministri e il presidente della Repubblica sono posizionati su piani differenti: la loro disposizione ricrea, visivamente, una sorta di orchestra sinfonica. Così, come l’orchestra è costituita da diversi strumenti e musicisti, il nuovo presidente dovrà agire da direttore e accordare tutte le diversità.