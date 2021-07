L’incendio che sta devastando la Sardegna

La Sardegna, in particolare l’area dell’Oristanese, brucia. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio, scoppiato a Bonarcado il 23 luglio scorso, sarebbe divampato a causa di un’auto in fiamme a seguito di un incidente; i venti, di scirocco e libeccio, hanno poi alimentato e spinto il fuoco verso bosco. Le stime, ancora provvisorie, sono impressionanti: circa 1500 persone sfollate, più di 20 mila ettari ridotti in cenere, aziende agricole devastate e un numero imprecisato di animali uccisi. È l’incendio più disastroso che l’isola ricordi. Le immagini che ci giungono dalla Sardegna sono estremamente dolorose. In questa fotografia, scattata da Emanuele Perrone, vediamo alcuni vigli del fuoco che tentano di domare le fiamme.