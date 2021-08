L’estate degli incendi senza fine

L’estate del 2021 vede il mondo in balia dei cambiamenti climatici. Da una parte maltempo, grandine e piogge alluvionali, dall’altra si deve far fronte a temperature elevatissime, siccità e ad un flagello costante: gli incendi. La Grecia, colpita da un caldo anomalo come non succedeva da decenni, è stata vittima di numerosi incendi. L’isola di Evia è il territorio che ha subito maggiori danni; con oltre 2500 persone evacuate e circa 56 mila ettari di terreno ridotti in cenere. In questo scatto, realizzato nel villaggio di Kamatriades, sull’isola di Evia, vediamo la reazione di alcuni volontari di fronte all’imminente arrivo delle fiamme.