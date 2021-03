L’eruzione spettacolare dell’Etna

Non si ferma lo spettacolo del vulcano siciliano, molto attivo da giorni. Nell’ultima settimana l’Etna ha eruttato per ben sette volte: le eruzioni sono state provocate dall’attività del cratere sud-est e hanno generato spettacolari colate laviche. Fortunatamente, le colate sono avvenute lontano dai centri abitati, ma lapilli e cenere hanno raggiunto Catania e altri centri vicini e, sospinti dai venti, sono arrivati fino a Palermo, che dista dall’Etna ben 150 chilometri. Un evento unico visibile a occhio nudo perfino dalla Calabria e da Malta. Questa fotografia, scattata a distanza molto ravvicinata, documenta il momento più intenso e magico dell’eruzione: la potenza del vulcano genera una fontana di lava che scende lungo le sue pareti. Lo sfondo, di un nero intenso, viene illuminato da potenti fontane di fuoco. Un’immagine in bilico tra l’onirico, l’ancestrale e il terrificante.