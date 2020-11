Le proteste per il Dpcm e i saccheggi da Gucci

In questi giorni il clima di protesta sembra non risparmiare nessuna città italiana. Le rivolte sono scoppiate dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm per arginare l’aumento dei casi Covid-19. Cortei si registrano ovunque, e in alcuni casi non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine. Questa fotografia è stata scatta durante i disordini a Torino. Approfittando della confusione generale, un gruppo di persone ha distrutto e saccheggiato le vetrine di Gucci, Hermes e altri negozi di lusso. Successivamente la polizia è riuscita ad arrestare gli autori del saccheggio.