L’Argentina ha legalizzato l’aborto

Dopo 15 anni, innumerevoli progetti di legge cassati e un dibattito in Senato durato 12 ore, l’aborto è diventato una pratica legale in Argentina. L’attuale provvedimento renderà la procedura gratuita e sicura: fino a oggi era praticata in maniera clandestina e in luoghi in condizioni igienico-sanitarie altamente rischiose. Nel paese sudamericano sono più di 3 mila le vittime provocate da aborti praticati in condizioni non sicure.

A Buenos Aires, migliaia di persone – soprattutto donne – hanno riempito le strade per festeggiare l’approvazione della legge. In questa foto, scattata da Marcelo Endelli, vediamo la commozione di due donne. Niente urla, niente fumogeni: solamente un lungo e commosso abbraccio. La luce, che le avvolge in primo piano, conferisce alla scena un’atmosfera quasi caravaggesca. La rivoluzione del pañuelo verde (dal colore che contraddistingue chi è favorevole all’aborto) ha vinto.