L’albero speciale della Casa Bianca

Come da tradizione, la First Lady americana ha mostrato sul web gli addobbi di Natale alla Casa Bianca. Il tema del Natale 2020 è, come annunciato da Melania Trump su Twitter, “America the Beautiful” pensato per omaggiare la nazione; i decori provengono da ogni angolo del paese. In questa foto vediamo gli addobbi e l’albero all’interno della Red Room (Sala Rossa). Il fotografo punta il suo obiettivo su un piccolo ma a elegante albero di Natale, concentrandosi sui dettagli. La sua centralità e la sua “imponenza” visiva non sono casuali, infatti ogni suo singolo elemento decorativo rappresenta un omaggio a tutti i lavoratori che hanno fronteggiato l’emergenza coronavirus.