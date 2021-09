L’abito manifesto al Met Gala 2021

Il Met Gala è uno degli eventi fashion più grandi e importanti del mondo. Quest’anno più in grande che mai, dopo l’assenza dell’anno scorso a causa della pandemia. Il tema di questa edizione, “In America: a Lexicon Of Fashion” in onore alla storia degli Stati Uniti, offriva moltissimi spunti di riflessione sulla società americana. A focalizzare l’attenzione è stata Alexandria Ocasio-Cortez. La deputata democratica, eletta per la prima volta al Congresso nel 2018, ha sfoggiato una sorta di abito-manifesto con la scritta “Tax the Rich”, tassate i ricchi: una scelta non del tutto casuale visto che il partito democratico ha intenzione di aumentare le tasse sulle imprese. Le foto del vestito – criticato sia in patria che altrove – hanno fatto il giro del mondo.