La violenza dei manifestanti No Green Pass

Sabato scorso a Roma, in pieno centro, oltre 10mila manifestanti No Green Pass hanno invaso le strade in segno di protesta. Alcuni di loro, una volta raggiunta Piazza del Popolo, hanno cercato di sfondare il cordone di polizia lanciando petardi e bombe carta. In questo clima di caos, la sede della CGIL è stata occupata e presa d’assalto. Il premier, Mario Draghi, ha commentato così: «I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza.» In questo scatto, realizzato da Stefano Montesi, vediamo un poliziotto in tenuta antisommossa sparare gas lacrimogeni per dissipare i manifestanti. Scene da guerriglia urbana.