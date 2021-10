La radicalizzazione della protesta contro il Green Pass

Dal 15 ottobre, data di entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, in moltissimi sono scesi in piazza per protestare. Dal Piemonte, passando per Milano, fino alla Sicilia si sono registrati moltissimi disagi. In questa fotografia, realizzata da Mauro Ujetto, vediamo un manifestante bruciare un finto Green Pass con il simbolo della svastica davanti al Palazzo della regione Piemonte a Torino. Questa immagine, nella sua estetica affascinante, ci racconta l’assurdo accostamento tra il certificato verde e un simbolo del nazismo.