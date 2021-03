La grande tempesta di sabbia invade la Cina

In questi giorni molte città cinesi si sono svegliate con un cielo tinto di giallo e rosso. Capita molto spesso che i principali centri urbani, a causa dell’inquinamento, siano avvolti da dense foschie di sostanze nocive, ma questa volta a rendere quasi impossibile la visibilità è stata la sabbia proveniente dalla Mongolia. Questo fenomeno non è una rarità in Cina e la primavera è la stagione in cui le tempeste di sabbia avvengono più frequentemente, ma quella di questi giorni è stata la più potente degli ultimi 10 anni. Le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta, ordinando la sospensione di tutte le attività all’aperto e invitando le persone con problemi respiratori a non uscire di casa. In questo scatto, dall’atmosfera epica, surreale e post-apocalittica, un uomo pedala in bicicletta con il suo cane nel bel mezzo della tempesta, sulle corsie in una super strada completamente deserta. Tutto ciò che caratterizzava l’ambiente circostante è sparito nel nulla, inghiottito da una solitudine angosciante.