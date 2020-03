Studiare in streaming

La scuola in una stanza. Nella Photo of the Week di questa settimana ci sono le nostre abitudini stravolte, i punti di riferimento messi sotto sopra, la riorganizzazione della routine quotidiana. Alfonso Di Vincenzo – dell’agenzia KONTROLAB / LightRocket per Getty Images – ha immortalato la vita di ogni giorno, in un paese che da una settimana è in isolamento. In una stanza dove il calendario è l’unico elemento che permette la localizzazione, una bambina sta studiando. Sta facendo lezione insieme ai suoi compagni e all’insegnante, in streaming.

È curioso notare come l’ambiente online sia diventato il miglior antivirus per il Covid19, consentendo al lavoro, allo studio e alla socialità di andare avanti. Far passare ai giovani nativi digitali quelle “ore e ore davanti al telefonino o al pc” di cui fino a poco tempo fa i genitori si lamentavano, d’un tratto è diventata la sfida per il nostro sistema scolastico. È solo uno degli auspici di un paese che nel momento critico riscopre l’importanza dell’E-learning, del lavoro da remoto e di un servizio sanitario nazionale gratuito.