La corsa ai vaccini

Dopo l’autorizzazione della FDA, l’ente governativo statunitense che si occupa di regolamentare i prodotti farmaceutici, il vaccino Pfizer-BioNTech arriva negli USA. In questa fotografia vediamo i magazzinieri del Rocky Mountain Regional VA Medical del Colorado che trasportano una scatola contenente alcune dosi del vaccino.

Il senso di movimento che domina l’immagine è cercato dal fotografo per rappresentare e fermare il flusso caotico che domina il presente. L’impatto emozionale è molto forte, in quanto l’obiettivo fotografico è riuscito a cogliere perfettamente la concitazione dei soggetti protagonisti. Il flash generato dalla macchina fotografica crea una sorta di bagliore, producendo un effetto straniante. Un’immagine, per raggiungere il suo scopo, non deve limitarsi a rappresentare il soggetto inquadrato con estrema precisione e fedeltà formale. Quello che conta più di tutto è, piuttosto, la formalità compositiva, quello che la fotografia vuole raccontare ed esprimere allo spettatore.