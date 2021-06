La bandiera arcobaleno scende in campo

La decisione della UEFA di impedire che lo stadio di Monaco fosse illuminato con i colori della comunità LGBTQI+ ha scatenato accese polemiche in Germania e non solo. Il sindaco della città, Dieter Richter, voleva mandare un messaggio di inclusività e prendere le distanze dalla legge approvata recentemente, da Viktor Orban contro la comunità LGBTQIA+. La risposta al rifiuto della Uefa è stata immediata: 11 mila bandierine arcobaleno sono state distribuite agli spettatori della partita Germania-Ungheria.

In questo scatto, realizzato da Matthias Hangst, vediamo l’invasione di campo avvenuta poco prima dell’inizio della partita. Durante l’inno dell’Ungheria, prima del calcio d’inizio, un ragazzo con la maglia della Germania è arrivato davanti ai giocatori ungheresi sventolando la bandiera arcobaleno.