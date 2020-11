Joe Biden conquista la Casa Bianca

Joe Biden, 77 anni, è il 46° presidente degli Stati Uniti. Con la vittoria nello stato della Pennsylvania ha superato la soglia dei 270 grandi elettori. Biden ha vinto anche in Arizona, Wisconsin e Michigan, stati che nel 2016 erano andati a Donald Trump. Nel discorso tenuto dal Chase Center di Wilmington, la sua città in Delaware, il presidente eletto ha detto: «Mi impegno ad essere un presidente che porta unità e non divisione. Non ci sono stati blu o stati rossi. Non ci sono nemici ma avversari. Io sarò il presidente di tutti». Poi si è rivolto a chi ha votato per Trump: «Comprendo la vostra delusione, ho perso anche io un paio di volte. Ora diamoci una possibilità. È tempo di mettere da parte le divisioni, riconciliarsi e guarire le ferite del paese, dal razzismo sistemico alla pandemia».