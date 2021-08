Italia da record

Quelle appena terminate sono Olimpiadi record per l’Italia. La spedizione azzurra ha battuto il record di medaglie conquistate: 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo. Un’impresa straordinaria nella storia delle moderne Olimpiadi. In questa fotografia, scattata nel pieno dei festeggiamenti, vediamo gli atleti che hanno realizzato la “staffetta perfetta”. Il quartetto azzurro, composto da Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu, ci ha consegnato un podio storico nella staffetta 4×100; battendo Gran Bretagna e Canada. La frazione di secondo in cui Tortu recupera lo staffettista inglese è storia: siamo i più veloci del mondo.