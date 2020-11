Incidenti di bellezza

Da molto tempo le tinte per capelli sono state ampiamente “sdoganate” anche per gli uomini. Con l’aumento del numero di uomini che decidono di coprirsi i capelli bianchi, dovrebbe crescere anche l’esigenza di affinare la tecnica per evitare errori imbarazzanti. Non sempre la tinta è la scelta giusta, come ha dimostrato l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani nell’ennesima conferenza stampa surreale dopo la sconfitta di Trump. A due settimane dalla vittoria di Joe Biden, il tycoon continua a denunciare l’esistenza di fantomatici brogli elettorali. Nessuna novità, ma la recentissima conferenza stampa con cui Giuliani ha sostenuto le idee di Trump ha catturato l’interesse di milioni di persone. Nel corso della conferenza il capo del team legale di Trump ha sudato così tanto da far colare la tinta per capelli sul suo volto. Con nonchalance ha tentato di asciugarsi i rivoli di liquido scuro, ma ormai era troppo tardi, e l’immagine ha fatto il giro del mondo.