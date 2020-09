In Cina va in scena il futuro della tecnologia

Il progressivo sviluppo della tecnologia ha causato profonde e irreversibili trasformazioni della società moderna. Le nuove tecnologie hanno completamente rimodellato il modo in cui comunichiamo, ci informiamo, lavoriamo e ci relazioniamo. Non c’è ambito della nostra vita personale o sociale che non sia stato investito dalla rivoluzione tecnologica. Questa fotografia futuristica ci arriva direttamente dalla fiera Smart China Expo 2020 di Chongqing. Si tratta di uno degli eventi fieristici più importanti nel campo della scienza, tecnologia e innovazione. Quest’anno, nel rispetto delle norme anti covid19, verrà adottata una tecnologia informatica avanzata per costruire una piattaforma online per favorire l’interscambio. La domanda è lecita, cosa ci dobbiamo aspettare per il nostro futuro tecnologico?