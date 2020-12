In cammino verso l’ignoto

In questo scatto vediamo un uomo, vestito con un costume da Babbo Natale, su una tavola da surf al largo della città di Batroun, Libano.

L’obiettivo fotografico coglie il soggetto di spalle che, in piedi sulla tavola da surf, contempla in solitaria uno sconfinato paesaggio. La scena, carica di un forte impatto emotivo, si compone di un primo piano in contro luce – l’uomo di spalle – che si staglia su uno sfondo esteso quanto l’orizzonte. La netta sovrapposizione della luce e lo sfumarsi dell’azzurro oltre l’orizzonte, contribuiscono a generare un sentimento di sospesa grandiosità. La sensazione che ci investe è quella dell’immensità della natura, al cui cospetto l’uomo non è altro che uno dei suoi tanti abitanti.

È un’immagine fortemente intrisa di simbolismo. Anche se il fotografo non ci mostra il volto dell’uomo, sappiamo comunque immaginare e riconoscere il suo sguardo: la sua visione, che poi è la stessa del fotografo, diventa anche la nostra. Forse, questa fotografia è anche una metafora del periodo che stiamo attraversando: siamo giunti al termine di questo faticoso anno, aspettando con impazienza di proseguire verso il futuro ignoto che ci attende.