Immagini dal pianeta rosso

Il 18 febbraio 2021 alle ore 21:55, dopo sette mesi di viaggio, il rover della Nasa “Perseverance” è atterrato con successo su Marte. Gli obiettivi principali della missione consistono nel valutare l’abitabilità del pianeta, studiarne il passato, cercare forme di vita e raccogliere campioni geologici. Due precedenti missioni americane avevano suggerito un’ipotesi interessante: miliardi di anni fa il pianeta rosso era umido e presentava condizioni favorevoli alla vita. In questa immagine diffusa dalla NASA, a colori e in alta risoluzione, vediamo un dettaglio del paesaggio di Marte. Il luogo esatto è Jezero, un cratere dal diametro di 45 chilometri che in passato potrebbe aver ospitato un lago. Questa missione, costata tre miliardi di dollari e dalla durata di due anni, segna una nuova epoca nella storia dell’esplorazione dello spazio, aprendo la strada a un possibile approdo umano.