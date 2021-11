Il sogno americano dei Måneskin

I Måneskin, dopo la vittoria dell’Eurovision, continuano a battere record e incassare elogi in tutto il mondo. Successo confermato non solo dai numeri e dallo streaming, ma anche da testate giornalistiche come il Guardian e il New York Times e, ovviamente, dall’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, l’ultimo “trofeo” della band romana. In questa fotografia, scattata da Taylor Hill, vediamo un altro momento del viaggio americano dei Måneskin, cioè l’esibizione in un club leggendario come il Roxy Theatre di Los Angeles (qui il racconto della serata, qui i video girati dai fan), con il frontman Damiano David in mezzo al pubblico in delirio.