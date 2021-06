Il potere di Cristiano

A non tutti piacciono le bibite gassate ed eccessivamente zuccherose, ma se ad esprimere questo parere è Cristiano Ronaldo, uno dei più importanti atleti del pianeta, allora le conseguenze possono essere disastrose. Il portoghese si è reso protagonista di un episodio che fatto molto discutere in occasione della conferenza stampa di Euro2020 svoltasi prima della partita Portogallo-Ungheria. In questa fotografia Cristiano Ronaldo ha appena spostato via due bottigliette di Coca Cola, privilegiando della semplice acqua; come a dire non bevete Coca Cola, molto meglio l’acqua. Piccola precisazione: la Coca Cola è lo sponsor ufficiale della competizione. Dopo il gesto del calciatore, il titolo del marchio è crollato di ben 4 miliardi di dollari, un esempio di cosa può succedere dopo un gesto di una personalità con milioni di follower.