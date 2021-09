Il passaggio dell’uragano Ida

La coda dell’uragano Ida ha creato disastri e pericolose inondazioni, soprattutto a New York City; che insieme al New Jersey, la Pennsylvania e il Connecticut sono le aree più colpite. Le vittime, finora accertate, sono 50 in otto stati. Il sindaco Bill de Blasio in merito al temporale ha detto che in città non si era mai visto niente di simile. La metropoli in un solo giorno ha registrato, in soli 60 minuti, oltre 80,01 mm di pioggia, tale quantità di acqua straordinaria.

In questa fotografia, scattata da David Dee Delgado nel distretto del Bronx, vediamo un uomo farsi strada attraverso la pioggia battente. Le mille luci colorate, tipiche di New York, accentuano la surrealtà della situazione.