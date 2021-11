Il nubifragio che ha fermato Catania

Negli ultimi giorni un violento nubifragio ha colpito la Sicilia e in particolare la città di Catania, colpita da grossi allagamenti e blackout di interi quartieri. Sono fenomeni estremi e sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e della variazione delle temperature. Per ore, le vie della città sembravano torrenti in piena, come mostra questa fotografia realizzata da Sanne Derks. Tutto è stato trascinato e distrutto dalla forza dell’acqua, una scena mai vista con danni incalcolabili.