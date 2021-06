Il malore che ha scioccato gli Europei

Momenti di paura hanno dominato la partita tra Danimarca e Finlandia, il primo incontro del gruppo B di Euro2020: il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, al 43’ della partita, si è accasciato al suolo a causa di un arresto cardiaco. Tempestivo l’intervento del personale medico, che con massaggio cardiaco e defibrillatore ha evitato il peggio. In questa fotografia percepiamo chiaramente le sensazioni della squadra danese. I calciatori, prendendo atto dell’assoluta gravità dell’evento, hanno fatto da barriera intorno al corpo del compagno per salvaguardarne la privacy durante i delicati momenti dei soccorsi. Nel frattempo, tutto lo stadio è rimasto in silenzio.