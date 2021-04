Il funerale del principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta II morto il 9 aprile, si è svolto sabato pomeriggio all’interno della cappella di Windsor. Tutti i dettagli sono stati organizzati meticolosamente quando Filippo era ancora vivo, in forma ridotta e senza il consueto cerimoniale di stato, formula riservata ai monarchi. A causa delle restrizioni, alla cerimonia hanno partecipato solo trenta persone, fra membri della famiglia reale e parenti di Filippo. Il feretro è stato trasportato nella cappella di San Giorgio su un modello particolare di Land Rover Defender progettata dallo stesso Principe negli ultimi anni. In questo scatto vediamo la figura della Regina Elisabetta II seduta, da sola, vestita di nero, con indosso cappello e mascherina; che quasi si perde nelle panche della cappella di San Giorgio, a Windsor. Il funerale del marito ha rappresentato la prova più dura: che ha affrontato come sempre, con dignità e compostezza.