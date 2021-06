Il disastro ambientale in Sri Lanka

Recentemente a pochi chilometri da Colombo, la capitale dello Sri Lanka, l’enorme nave MV X-Press Pearl è affondata. L’imbarcazione trasportava 1.486 container, con 25 tonnellate di sostanze altamente pericolose destinate alla produzione di buste di plastica. Dopo aver bruciato per ben tredici giorni, tutto il contenuto si è riversato in mare; a nulla è servito l’intervento delle squadre di esperti internazionali recatesi a Colombo per arginare la situazione. Si tratta del più grave disastro ambientale nella storia dello Sri Lanka. In questa fotografia, realizzata da Ishara S. Kodikara, vediamo la nave affondare lentamente. L’immagine che ci arriva direttamente dallo Sri Lanka è una di quelle che non avremmo mai voluto vedere, e lascia presagire un gigantesco rischio per l’ecosistema dell’Oceano Indiano.