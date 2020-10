Il coronavirus diventa un dolce 

Non è uno scherzo, nel quartiere storico della Città Vecchia, al caffè della Madonna Nera di Praga il coronavirus è stato trasformato in un morbido tortino. In pochissimo tempo il dolce è diventato l’attrattiva principale per i clienti. Il dolce, ispiratosi all’immagine tridimensionale del virus che dai laboratori e arrivata sulle copertine dei giornali di tutto il mondo, ha la forma di una pallina da tennis, decorato con “le punte del virus” al gusto di lampone, ripieno di pistacchi e cioccolato bianco. La pasticcera ha dichiarato di aver inventato il dolce per far fronte al crollo degli affari alimentato dalla pandemia; la Repubblica Ceca detiene uno dei più alti tassi di infezione da Covid-19 in Europa. Una dolce trovata commerciale.