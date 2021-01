Il Congresso dopo l’assalto dei sostenitori di Trump

Dopo l’attacco del 6 gennaio, adesso i militari della Guardia Nazionale sorvegliano Capitol Hill giorno e notte. Secondo quanto comunicato dai media americani, le misure di sicurezza adottate in questo periodo non si vedevano dal post 11 settembre. Nei giorni scorsi L’FBI ha lanciato l’allarme su possibili altri attacchi alle istituzioni USA, soprattutto durante l’inaugurazione del 20 gennaio. L’immagine scattata da Kent Nishimura mostra alcuni soldati che riposano, come se si trovassero all’interno di un fortino, sotto il busto di George Washington. È una fotografia che genera sensazioni di angoscia e sgomento: mai prima di oggi gli Stati Uniti erano stati costretti a mettere in atto misure così drastiche per garantire la successione dei poteri da un presidente all’altro.