Il cielo arancione di San Francisco

Con questo cielo in stile Blade Runner 2049 si sono svegliati gli abitanti della California. La foto della settimana è un’immagine apocalittica, e arriva direttamente da San Francisco. In molte zone della baia i raggi del sole non riuscivano a penetrare una gigantesca coltre di fumo, e il cielo si è tinto di arancione per ore. L’origine del fenomeno è negli enormi roghi dell’incendio che ha colpito la zona nordest di San Francisco. Altri incendi sono scoppiati anche negli stati di Washington, Oregon, e in tutta la costa occidentale. Circa 20.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione e almeno 30 le vittime. Tutte cifre che sono destinate a crescere. Si tratta di uno dei peggiori disastri ambientali della storia degli Stati Uniti.