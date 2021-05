I tifosi dell’Inter festeggiano lo scudetto

Con quattro giornate di anticipo l’Inter si laurea Campione d’Italia, facendo scoppiare il delirio in città. Per gli interisti si tratta del 19esimo scudetto, titolo che arriva dopo ben 11 anni e che interrompe il lungo dominio della Juventus. La vittoria con il Crotone e il pareggio dell’Atalanta hanno portato alla matematica consegna dello scudetto all’Inter. Circa trentamila tifosi si sono riversati per le strade del centro cittadino, invadendo piazza Duomo. La fotografia di Mattia Pistoia racconta tutta l’energia della giornata, tra cori, fumogeni e bandiere. Il fotografo opta per una composizione dal taglio diagonale e asimmetrico, che conferisce maggiore dinamicità alla scena. Un momento di gioia collettiva, quello di ieri, che si spera non porti ad un incremento dei contagi da coronavirus.