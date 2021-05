I Måneskin trionfano all’Eurovision Song Contest

L’Italia è sul tetto (musicale) d’Europa. I Måneskin, con la canzone Zitti e Buoni, hanno vinto grazie al voto popolare l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest che si è tenuto a Rotterdam. La giovane band ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo ben 31 anni di attesa: sono i terzi cantanti italiani a vincere il titolo europeo dopo Giliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Damiano, Victoria, Thomas e Nathan hanno vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere in questo particolare 2021. In questo scatto vediamo il frontman dei Måneskin, Damiano David, partecipare alla conferenza stampa. Il ragazzo si è presentato a torso nudo, tacco in bella vista e una bottiglia di champagne per festeggiare; ancora euforico e incredulo per il risultato raggiunto.