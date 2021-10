I giovani contro il cambiamento climatico

In questi giorni Milano, oltre alla consueta Fashion Week, ha ospitato la manifestazione del Fridays for Future, movimento ambientalista internazionale che si batte per fermare il cambiamento climatico. Circa 50.000 studenti, provenienti dall’Italia e non solo, sono partiti da Largo Cairoli e hanno raggiunto la sede del MiCo, il centro di Milano Congressi dove si stava svolgendo il PreCop26, evento per il confronto fra i ministri internazionali in occasione del Cop26 di Glasgow in programma a novembre. A guidare il corteo, Greta Thunberg e Vanessa Nakate, giovane attivista ugandese e nuova protagonista della lotta per il pianeta. In questa fotografia, scattata da Miguel Medina, vediamo un gruppo di giovanissimi immortalati nel pieno della marcia. Il cartello in primo piano, No more blablabla, è un chiaro riferimento all’ultimo discorso di Greta e alla volontà di affrontare, concretamente, i problemi del pianeta.