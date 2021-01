Gli Stati Uniti voltano pagina

In una Washington blindata a seguito dei recenti disordini, Joe Biden ha prestato giuramento ed è diventato formalmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. È stata una cerimonia di insediamento molta diversa da tutte le altre, senza pubblico a causa delle restrizioni per la pandemia. Biden, nel suo discorso, ha sottolineato che la storia statunitense «non dipende da uno di noi ma da tutti noi. Noi, il popolo degli Stati Uniti d’America, dobbiamo cercare l’unione. Siamo brava gente e possiamo farcela». Con l’elezione di Joe Biden, Kamala Harris è la prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. In questa foto, scattata da Drew Angerer, vediamo la neo “coppia presidenziale” scambiarsi un gesto amichevole di intesa e supporto. Un’istantanea che racconta l’inizio di una nuova fase dopo i quattro anni della presidenza Trump.