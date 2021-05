Gaza dopo la tregua

In quest’ultimo periodo lo scontro fra Israele e Palestina sembra terminato dopo il cessate il fuoco raggiunto grazie alla mediazione di Nazioni Unite e ed Egitto. A causa della forte pressione internazionale, il gabinetto di sicurezza israeliano ha accettato all’unanimità la tregua proposta dall’Egitto, un cessate il fuoco “reciproco e senza condizioni”. Dopo la tregua, Gaza si appresta a tornare a una sorta di normalità. A oggi il numero di palestinesi morti a Gaza è di 243 persone, tra cui 66 bambini e 39 donne. La fotografia, scattata da Fatima Shabir, immortala una famiglia palestinese seduta in una tenda che è stata allestita sopra le rovine di un edificio distrutto dai bombardamenti. La scena è raccolta e caratterizzata da una luce fioca che illumina i volti delle persone, come l’umanità che riappare dall’oscurità.