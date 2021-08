Dopo vent’anni di conflitto l’Afghanistan torna sotto il dominio dei talebani. Kabul, città che ospita circa 4 milioni e mezzo di abitanti, è crollata nel giro di pochissime ore. La popolazione, in preda alla disperazione, ha preso d’assalto l’aeroporto per salire sugli ultimi voli in partenza. Il paese, al termine di decenni di guerre e con oltre 250.000 mila morti, è rimasto solo ad affrontare le incertezze del momento. L’Unione Europea, per fronteggiare la situazione, ha attivato corridoi umanitari per offrire rifugio alla popolazione afghana. In questo scatto, realizzato da Shakib Rahmani, vediamo la stiva di un aereo militare piena di persone in fuga da Kabul. Questa fotografia, però, ci racconta solo una parte della disperazione di un popolo che sta cercando di sopravvivere in tutti modi, e ad ogni costo.