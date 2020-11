Donald Trump e la sconfitta inaccettabile 

Archiviata quasi del tutto l’elezione del nuovo presidente, l’emergenza della pandemia e del lockdown tornano prepotentemente sulla scena politica americana. Donald Trump, durante la sua prima “conferenza stampa” dopo la sconfitta elettorale, ha confermato che nei prossimi giorni verrà data l’approvazione al vaccino di Pfizer. I primi vaccini probabilmente verranno resi disponibili negli Stati Uniti a partire da aprile quasi ovunque, con l’esclusone di New York, precisando: “Non daremo il vaccino a uno stato che non si fida”, lanciando una frecciatina al governatore Andrew Cuomo. Per quanto riguarda l’ipotesi di un lockdown, Donald Trump ha aggiunto: ”Con la mia amministrazione, non ci sarà nessun lockdown. Chissà quale amministrazione ci sarà, solo che il tempo lo dirà. Ma vi assicuro che questa amministrazione non ordinerà il tutti a casa”.