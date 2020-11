Addio a Maradona

Diego Armando Maradona, il più forte giocatore di tutti i tempi, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Genio e sregolatezza, come i più grandi artisti della storia. Un mito atipico. Un uomo che ha trasformato le “periferie” nel centro del mondo, riscattando l’Argentina contro l’Inghilterra, e il sud Italia, Napoli in particolare, nell’epoca dei terroni. Ed è proprio con la città di Napoli che il legame con Maradona rimarrà indissolubile.

Da giorni infatti il capoluogo campano è in fermento. Il sindaco della città, Luigi De Magistris, ha comunicato che molto probabilmente lo Stadio San Poalo verrà intitolato al campione argentino. Tantissime sono state le iniziative, centinaia di persone si sono riunite per le strade della città e attorno allo stadio per dare l’ultimo saluto al campione.