Una serie di inediti di Luigi Ghirri in mostra a Sassuolo

Per la prima volta gli spazi dell’Appartamento dei Giganti, da poco riallestiti, aprono al pubblico raccontando l’incontro tra il fotografo emiliano e l’azienda e la loro collaborazione nata proprio a Sassuolo nel 1975. Una storia di ricerca, creatività e legame con il territorio di cui le Gallerie Estensi, amate da Ghirri, incarnano la storia e la bellezza.

Nato a Scandiano nel 1943 ma trasferitosi a tre anni con la famiglia a Sassuolo, Luigi Ghirri incontra qui, in questo territorio tra Modena e Reggio Emilia, per la prima volta Marazzi, azienda di ceramiche fondata negli anni Trenta. Nel 1975 il fotografo varca per la prima volta le soglie dell’azienda: è in una fase di crescita e sperimentazione che si incontra e dialoga con la direzione di ricerca e di sviluppo di Marazzi in quegli anni, focalizzata su alcuni snodi fondamentali come il colore, le dimensioni, l’internazionalizzazione. Nasce un sodalizio unico, per durata, profondità e risultati, tra Ghirri e la Marazzi per cui l’artista realizza – coinvolgendo anche John Batho, Cuchi White e Charles Traub – un progetto di ricerca in cui la ceramica è letta liberamente come superficie e spazio mentale, possibilità infinita di composizione, luce e colore. In dieci anni Ghirri realizza per Marazzi un importante corpus di opere, quasi del tutto svincolate dai canoni dell’immagine pubblicitaria ed estremamente coerenti con la ricerca artistica e visiva e i temi cari al fotografo in quegli anni: la superficie, l’oggetto comune, il progetto, il paesaggio, la luce come genius loci.

Opere che dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 sono protagoniste della mostra Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985, a cura di Ilaria Campioli, al Palazzo Ducale di Sassuolo: un progetto espositivo realizzato dalle Gallerie Estensi in collaborazione con l’Archivio Luigi Ghirri e Marazzi Group, e proposto in occasione della 21a edizione del Festival Filosofia di Modena Carpi e Sassuolo il cui tema, Libertà, ben rappresenta lo spirito della lunga collaborazione tra l’artista e l’azienda.

