Tornano le mostre: alla galleria STILL di Milano arriva un grande group show

La galleria STILL di Milano annuncia un nuovo appuntamento espositivo, una mostra che raccoglie i progetti realizzati da 11 fotografe e fotografi italiani. La mostra, in programma dal 4 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, è il risultato di una selezione che rappresenta una panoramica sulla fotografia italiana contemporanea toccando diversi temi e linguaggi, affrontati dallo sguardo sensibile e multiforme di artisti emergenti e autori affermati. In mostra oltre 100 opere di formati diversi, tutte in edizione limitata e acquistabili direttamente in galleria.

Maurizio Galimberti, con i suoi mosaici di polaroid stampati su tela, scompone la realtà e ce la restituisce sotto un nuovo aspetto, regalandoci uno sguardo inedito sul mondo circostante. Le fotografie di Lady Tarin affrontano il tema dell’erotismo esorcizzando la sensazione della colpa che accompagna troppo spesso la vita delle donne, con l’obiettivo di restituire all’eros femminile la spontaneità e la consapevolezza troppo spesso negata. I Fiori Dimenticati di Giacomo Giannini contengono al loro interno un’idea di bellezza semplice e universale comunicabile attraverso un gesto che è amore, contemplazione, dono. Le opere di Beatrice Speranza ricercano la valorizzazione dei paesaggi sia naturali che urbani, con una fotografia che congela vedute eterne e austere, intervenendo poi direttamente sull’opera con piccoli ricami in filo di lana, come per accrescere l’incanto che la bellezza della natura riesce a creare. Gli Spiaggiati di Stefano Rosselli è un viaggio grottesco ed esilarante nei luoghi più degradati delle coste italiane, un reportage schietto sull’umanità che abita e vive questi luoghi. Le composizioni di Maurizio Grandi ci ricordano che il tempo si allunga e si dilata, e che la fotografia diventa il punto d’incontro dove differenti centri di attenzione si affiancano, stimolandosi fra loro. La fotografia con un apparente sfondo documentario di Alan Maglio si trasforma in un metalinguaggio in cui vengono rielaborati materiali d’archivio: fotografie di interni di abitazioni diventano scene del crimine con la tecnica del collage. Le fotografie di Alessandra Chemollo ci portano nel cuore di città e spazi urbani, offrendo allo sguardo prospettive sorprendenti, danze geometriche e scorci inconsueti.

A chiudere la rassegna i progetti di tre giovani fotografe selezionate durante le letture portfolio organizzate da SI Fest – Savignano Immagini. Valeria Pierini con Northern Sea ripercorre le vicende dell’isola d’Irlanda traendo ispirazione dalla letteratura e dalla filosofia e dallo storytelling. Nicole Marchi, con Le tre case, ci accompagna, portandoci per mano, a percorrere le stanze, le strade, gli spazi intimi della condivisione familiare e i paesaggi che hanno costruito il suo presente. Electric Sun di Jessica Bizzoni è un’esplorazione degli scenari notturni e dell’ambiente illuminato quotidianamente in cui il confine sfocato tra tecnosfera e biosfera va a costruire realtà alternative. Un progetto che vede la fonte elettrica come fonte per nuovi rituali.

STILL Group Show

Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 11, 20136 Milano

dal 4 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021

