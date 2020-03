Robert Doisneau in mostra a Bologna

I sobborghi grigi delle periferie parigine, le fabbriche, i piccoli negozi, i bambini solitari o ribelli, la guerra dalla parte della Resistenza, il popolo parigino al lavoro o in festa, gli scorci nella campagna francese, gli incontri con artisti e le celebrità dell’epoca, il mondo della moda e i personaggi eccentrici incontrati nei caffè parigini, sono i protagonisti del racconto fotografico di un mondo che “non ha nulla a che fare con la realtà, ma è infinitamente più interessante”. Doisneau non cattura la vita così come si presenta, ma come vuole che sia. Di natura ribelle, il suo lavoro è intriso di momenti di disobbedienza e di rifiuto per le regole stabilite, di immagini giocose e ironiche giustapposizioni di elementi tradizionali e anticonformisti.

Sono 143 le opere in mostra nelle prestigiose sale di Via San Felice, tutte provenienti dall’Atelier. L’esposizione è il risultato di un ambizioso progetto del 1986 di Francine Deroudille e della sorella Annette – le figlie di Robert Doisneau – che hanno selezionato da 450.000 negativi, prodotti in oltre 60 anni di attività dell’artista, le immagini della mostra che ci raccontano l’appassionante storia autobiografica dell’artista.

La città è un insieme di vite che scorrono, storie che si incrociano, si scontrano e alle volte si condividono. Nell’infinita molteplicità delle esistenze molte restano in silenzio, questo non significa che siano meno speciali di altre, ma semplicemente che nessuno si è mai preso il compito di raccontarle. Robert Doisneau, precursore della fotografia umanista, ha posto al centro della sua attività l’uomo comune nella sua quotidianità. La sua grandezza è stata quella di immortalare al momento giusto frammenti di ordinaria straordinarietà; “gesti normali di gente normale in situazioni normali”. Appostandosi sulle rive della Senna ha fotografato la vita nella sua forma più essenziale e vivace, aspetta con pazienza l’immagine giusta, un abbraccio o un sorriso fugace. La Parigi di Doisneau fungeva da cornice agli scenari di una realtà semplice e spensierata, il quale contribuì a creare il mito della città romantica e poetica che serbiamo ancora oggi. Attimi destinati a farsi ricordo che sopravvivono allo scorrere del tempo dell’esistenza. Ha vissuto la guerra ma decise di non mostrare dolore e sofferenza, ma di fare luce su quello che c’è di buono, a comunicare con ironia ed evocazione la sua visione del mondo. D’altronde come affermava lui stesso, “non c’è niente di più soggettivo dell’obiettivo”.

La fotografia non è stata l’unica sua passione, amava il teatro, la musica e il cinema; ha collaborato con registi del calibro di René Clair e François Truffaut e realizzato un cortometraggio dal titolo Le visiteurs du square. Dalla metà degli anni Quaranta alla fine degli anni Ottanta, fotografò i protagonisti della scena musicale parigina, passando dalla musica colta a quella popolare, da Maria Callas ad Aznavour, immortalati sul palco o a casa loro. La vita è stata il suo spettacolo prediletto, e non ha dovuto neanche pagare il biglietto.

Info

Dal 6 Marzo 2020 al 21 Giugno 2020

Palazzo Pallavicini, via San Felice 24 Bologna

Orari: giovedì-domenica 11-20