Prima, donna. Margaret Bourke-White in mostra a Milano

A Palazzo Reale arriva una delle più grandi fotografe della storia, riconosciuta a livello mondiale come la prima donna corrispondente di guerra e la prima fotografa ufficiale per il settimanale LIFE. La mostra Prima, donna, a cura di Alessandra Mauro, presenta oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio LIFE di New York e divise in 11 gruppi tematici che, in un percorso cronologico, rintracciano il filo del percorso esistenziale di Margaret Bourke-White e mettono in evidenza la sua capacità visionaria e narrativa, in grado di scrivere storie fotografiche dense e folgoranti.

Pioniera dell’informazione e dell’immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e LIFE; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di Stalin prima e di Gandhi poi (conosciuto durante il reportage sulla nascita della nuova India e ritratto poco prima della sua morte); dal Sud Africa dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano.

Una straordinaria retrospettiva che nasce per ricordare un’importante fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente. L’esposizione rientra all’interno della rassegna I talenti delle donne, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dedicata all’universo delle donne. I talenti delle donne si propone di fare conoscere al grande pubblico quanto, nel passato e nel presente e spesso in condizioni non favorevoli, le donne siano state e siano artefici di espressività artistiche originali e, allo stesso tempo, di istanze sociali di mutamento. Prima, donna sarà visitabile fino al 14 febbraio 2021.

Prima, donna. Margaret Bourke-White

a cura di Alessandra Mauro

Palazzo Reale di Milano

fino al 14 febbraio 2021

