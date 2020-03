Pop corn, cartoline distopiche e flora batterica in mostra a LO.FT

Pop corn che invadono il pavimento, un cestino che potrebbe essere prelevato dalla strada, delle cartoline, a prima vista reali, di Wroclaw (Breslavia, Polonia), una strana scultura informe posta a terra: questo è quello che si presenta agli occhi di chi entra alla mostra IT’S NOT FUNNY TO PLAY ALONE. Un percorso espositivo che incuriosisce il visitatore, facendolo entrare in contatto attivo con le opere.



IT’S NOT FUNNY TO PLAY ALONE | Carmela De Falco e Kaja Wolak. Installation View at LO.FT © Alice Caracciolo