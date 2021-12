‘Not Included’, a Scalo Lambrate una mostra riflette sul tema dell’inclusione

È la mostra di fine corso degli allievi del Master in Fotografia della Raffles di Milano ed è anche l’occasione per compiere una riflessione sul tema dell’inclusione.

Denis Curti, course leader del Master e curatore del progetto, ha detto: «Credo che la fotografia, con tutta la sua portata di ambiguità, possa comunque essere considerata uno strumento utile alla riflessione, all’indagine e all’approfondimento. Not Included è tutto ciò che resta fuori dagli accordi. Dall’uso del frigobar in hotel ai bagagli extra sul nostro volo, ma è anche quel terribile sentimento che proviamo quando ci sentiamo esclusi, perché diversi, perché contrari, per le scelte che abbiamo fatto e perché certi mondi vanno in direzione contraria. Ecco allora che si alzano delle voci. In questo caso si pongono immagini che vogliono porre attenzione sulla necessità di riscrivere certe regole, per sostituire la tolleranza in condivisione, per azzerare i pregiudizi relativi alle appartenenze religiose e cancellare i tabù verso una libertà sessuale e di genere. Forse è il caso di ricordare una mitica risposta: “Razza?” “Umana”, rispose Albert Einstein».

Not Included raccoglie i lavori di Acyle Beydoun, Gianluca Pezzato, Arianna Angelini, Alessio Fusi, Aurore Greindl e Antonio Mantovani, che con questo progetto sono giunti al termine del loro percorso didattico con l’istituto di via Felice Casati. La scuola, proprio in questo periodo, sta lanciando le nuove borse di studio per i suoi Master – quello di Fotografia è, per restare in tema con la mostra, included tra le borse di studio offerte dalla scuola. Si può fare richiesta fino al 28 febbraio 2022 e si può ricevere fino al 50% di sconto sul costo dell’iscrizione. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito della scuola.

La mostra è allestita all’interno di Scalo Lambrate – spazio recuperato dall’omonimo ex scalo ferroviario – che da tempo si impegna a promuovere una ricca e ampia attività di proposte culturali ed espositive, con il coordinamento di Fabio Lucarelli, dell’Associazione Formidabile e in collaborazione con FS Sistemi Urbani e il Municipio 3 del Comune di Milano. Not Included resterà aperta fino al 16 gennaio 2022.

