Mario Testino senza filtri in mostra a Milano

In esclusiva mondiale e per la prima volta in Italia, arriva la grande mostra Mario Testino: Unfiltered, presentata dalla galleria 29 ARTS IN PROGRESS di Milano. Una mostra che si svolgerà in due mostre consecutive, la prima dal 1 ottobre al 27 novembre e la seconda dal 2 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022. Insieme alle sue fotografie di grande formato più rare e iconiche, la galleria milanese presenterà anche un corpus di opere – esclusive e inedite – disponibili in nuovi formati ed edizioni, rivelando così un lato meno noto, più spontaneo e personale dell’opera dell’artista. «Scattando immagini ininterrottamente e per molti anni, è bello a volte fermarsi a riflettere su se stessi, esaminare ciò che gli altri vedono e prendono dalle mie fotografie» dice Mario Testino.

La mostra porterà all’attenzione dei collezionisti italiani e internazionali più di 50 opere accuratamente selezionate dai galleristi e da Mario Testino stesso e comprenderà una selezione di opere tratte dalla recente pubblicazione Ciao (pubblicato da Taschen nel 2020, ne abbiamo parlato qui), libro dedicato all’amore dell’artista con l’Italia.

«Scoprire l’Italia è stata un’esperienza potente che ha catturato la mia immaginazione» prosegue Testino. «Ho sentito una profonda connessione con tutto ciò che vedevo attorno a me. Amavo le persone, il paesaggio, l’architettura e come l’arte e la bellezza fossero una parte così casuale e naturale della vita». – Mario Testino.

La seconda parte della mostra presenterà un corpus di opere mai viste prima, ritratti intimi, autentiche istantanee della vita di un artista vissuta al massimo, accanto ad alcuni dei volti che hanno lasciato un segno indelebile nella sua straordinaria carriera. Mario Testino: Unfiltered apre al pubblico oggi, venerdì 1 ottobre, nella galleria di Via San Vittore 13, Milano.

