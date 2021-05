Lartigue in mostra al museo Diocesano di Milano

A Milano arriva la grande mostra di Lartigue: un’esposizione di 120 fotografie a cura di Denis Curti, Marion Perceval e Charles-Antoine Revol, rispettivamente direttrice e project manager della Donation Jacques Henri Lartigue, in collaborazione con la Casa Tre Oci di Venezia e la Donation Jacques Henri Lartigue di Parigi. Oltre alle fotografie, in mostra anche alcuni materiali d’archivio, libri come il Diary of a Century (pubblicato con il titolo Instants de ma vie in francese) e riviste dell’epoca. Questi documenti ripercorrono la sua intera carriera, dagli esordi dei primi anni del Novecento fino agli anni Ottanta e ricostruiscono la storia di questo fotografo e la sua riscoperta.

Il percorso espositivo segue un ordine cronologico affiancato da focus sui principali momenti di riscoperta dell’opera di Lartigue, a cominciare dalla rassegna del museo newyorkese, dove sono presentati i suoi primi scatti precedenti la Prima guerra mondiale, e che fanno di lui l’enfant prodige della fotografia. Ispirato dai giornali e dalle riviste illustrate di quest’epoca, Lartigue s’interessa alla ricca borghesia parigina che si ritrovava ai Gran premi automobilistici, alle corse ippiche di Auteuil, oltre che agli uomini e alle donne eleganti che le frequentavano.

«La ‘parte di mondo’ di Lartigue – scrive Denis Curti – è quella di una Parigi ricca e borghese del nouveau siècle, e anche quando l’Europa verrà attraversata dagli orrori delle due guerre mondiali, Lartigue continuerà a preservare la purezza del suo microcosmo fotografico, continuando a fissare sulla pellicola solo ciò che vuole ricordare, conservare. Fermare il tempo, salvare l’attimo dal suo inevitabile passaggio. La fotografia diventa per Lartigue il mezzo per riesumare la vita, per rivivere i momenti felici, ancora e ancora».

La mostra è aperta fino al 10 ottobre 2021.

